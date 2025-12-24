Пошлина на экспорт из РФ пшеницы с 26 декабря составит 109,1 руб./т

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт из РФ пшеницы с 24 декабря составит 109,1 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

До этого она две недели подряд была нулевой.

Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы останутся нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное время.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $227,9 за тонну на пшеницу ($227,1 за предыдущий период), $219,2 - на ячмень ($218,2), $202 - на кукурузу ($205,5).

Как сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе, новый размер пошлин будет действовать по 11 января 2026 года включительно.

Ставки, о которых Минсельхоз сообщит 26 декабря, станут применяться всего два дня - с 12 по 13 января включительно, а те, что будут опубликованы 30 декабря, - с 14 по 20 января включительно.

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.