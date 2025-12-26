Пошлина на экспорт из России пшеницы с 12 января снизится на 10,8%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт из России пшеницы с 12 января 2026 года составит 97,3 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Это на 10,8% меньше, чем действующая по 11 января ставка в 109,1 рубля за тонну.

Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы останутся нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное время.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $228,4 за тонну на пшеницу ($227,9 за предыдущий период), $219,3 - на ячмень ($219,2), $200,9 - на кукурузу ($202).

Как пояснял Минсельхоз, ставки, объявленные 26 декабря, будут применяться всего два дня - с 12 по 13 января включительно, а те, что будут опубликованы 30 декабря - с 14 по 20 января включительно.

Россия ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сейчас базовая цена на пшеницу составляет 18 000 рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.