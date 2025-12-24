Колебания температуры прогнозируются в Москве на этой неделе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Повышение температуры после резкого похолодания прогнозируется в Москве со среды, в пятницу воздух может прогреться до плюс 2, но в выходные вновь произойдет понижение - столбики термометров в воскресенье не будут подниматься выше минус 4, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду начинается повышение температуры, опять меняется циркуляция. Воздушные массы уже будут поступать с запада в среду, четверг и пятницу. И это приведет к тому, что будет постепенное повышение температуры", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в среду днем в Москве будет минус 5 - минус 7 градусов, прогнозируется небольшой снег. В четверг ночью минус 5 - минус 7, а днем минус 1 - минус 3, "столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке, но не достигнут ее".

В пятницу ночью небольшое отрицательное значение, минус 1 - минус 3, а днём ожидается от минус 1 до плюс 2 градусов. Также прогнозируются осадки, но преимущественно в виде мокрого снега и снега, и ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с, в отдельных районах метель. Также понизится давление - оно будет примерно на 15 мм ртутного столба ниже нормы. Ниже нормы оно сохранится и в субботу, но уже на 10 мм.

"В субботу вновь меняется циркуляция, воздушные массы уже преимущественно с севера-запада. И ночью, и днем минус 1- минус 6, а затем начинается понижение температуры. И в воскресенье, и в понедельник примерно одна и та же температура: ночью минус 7 - минус 11 градусов, днем минус 4 - минус 9. Такая температура уже будет ниже нормы на 2 градуса", - добавил он.