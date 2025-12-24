Поиск

Снежный покров в Москве сохранится к новогодней ночи

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Выпавший в ночь на вторник снег в Москве, несмотря на колебания температуры и оттепельную погоду, не растает, высота снежного покрова будет увеличиваться, поэтому можно говорить о том, что в новогоднюю ночь в московском регионе снежный покров сохранится, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Можно сейчас говорить о том, что нынешний снег сохранится, хотя он совсем небольшой, высота в Москве 1-2 сантиметра, но, как ни странно, вот этот снег, он сохранится", - сказал Вильфанд, отвечая на вопрос о том, сохранится ли выпавший в Москве снег, несмотря на перепады температуры.

Связано это с тем, что, несмотря на повышение температуры в пятницу до плюс 2 градусов, в остальные дни в Москве температуры будут отрицательными.

В среду и четверг в московском регионе также прогнозируются небольшие осадки в виде снега, а в пятницу - в виде мокрого снега и снега.

"Но поскольку и мокрый снег, и снег будут выпадать на холодную землю, покрытую снегом, этот снег не будет таять. Вот температура воздуха 0 - плюс 2, а на подстилающей поверхности отрицательная температура. И будет постепенно увеличиваться высота снежного покрова, она достигнет 5 - 7 сантиметров. И плотность будет такая заметная, потому что снег мокрый", - сказал Вильфанд.

В выходные также прогнозируется небольшой снег, поэтому высота снежного покрова продолжит увеличиваться.

Научный руководитель Гидрометцентра России утвердительно ответил на вопрос о том, можно ли уже говорить, что 31 декабря снег в Москве также сохранится. Поэтому москвичи встретят Новый год со сформированным снежным покровом.

