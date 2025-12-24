Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 24 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В МИД РФ заявили о необходимости возобновления прямого авиасообщения с США. Также в ведомстве сообщили об очередном раунде контактов с США по нормализации деятельности посольств.

- Вашингтон пытается понять, на что готова пойти Москва для урегулирования украинского кризиса. Так считает постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

- США направили в район Карибского моря авиацию для спецопераций. В Пуэрто-Рико прилетели американские военно-транспортные самолеты Boeing C-17.

- Морозы до минус 50 прогнозируются в регионах России. В Москве к новогодней ночи сохранится снежный покров.

- Поступающие в педвузы будут проходить профильное испытание с 2027 года. Об этом сообщил министр просвещения Кравцов.

