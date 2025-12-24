В МИД РФ заявили о необходимости возобновления авиасообщения с США

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил о необходимости возобновления прямого авиасообщения с США, что продемонстрировало бы нормализацию отношений Москвы и Вашингтона.

"Возобновление прямого авиационного сообщения между Россией и США давно назрело. Этот шаг стал бы наглядной иллюстрацией налаживающегося диалога обеих стран и возрождения взаимного доверия на межгосударственном уровне. Преимущества прямых перелетов очевидны с точки зрения удобства, комфорта и экономии времени", - сказал Гусаров в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

Дипломат отметил, что открытие неба пошло бы на пользу американскому авиационному сектору. "Именно по нему ударили введенные под нелепыми предлогами в 2022 году предыдущей администрацией США самоограничения. Их результатом стала, среди прочего, невозможность использования американскими нацперевозчиками российского воздушного пространства. В результате США подсекли собственную конкурентоспособность", - пояснил он.

Россия в этом году передала авиационным властям США предложения с "действенным алгоритмом перезапуска авиасообщения", сообщил глава департамента Северной Атлантики.

"Настроены на скорейшее начало деполитизированного и без предварительных условий диалога по линии профильных ведомств двух стран для устранения стоящих на этом пути технических препятствий", - подчеркнул Гусаров.