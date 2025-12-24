Морозы до минус 50 прогнозируются в регионах России

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Температура ниже нормы прогнозируется в регионах Приволжского, Северо-Западного федеральных округов, а также на Урале, на севере и юго-западе Сибири и на Дальнем Востоке, в отдельных районах прогнозируются сорокаградусные морозы, на севере Якутии в ночные часы температура упадет до минус 55, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень холодная погода прогнозируется в Приволжском федеральном округе в течение этой недели. На севере Приволжского федерального округа практически повсеместно: и в Удмуртии, и в Пермском крае, температура на 7-16 градусов ниже нормы и минимальные значения минус 25 - минус 29 градусов, а на севере Пермского края до минус 40 до конца недели. В Оренбургской области тоже холодно, температура минус 30 градусов, хотя это юг Приволжского федерального округа", - сказал Вильфанд.

В Северо-Западном федеральном округе 24 и 25 декабря в Архангельской области, в Немецком автономном округе температура на 9-13 градусов ниже нормы - до минус 32 - минус 37 градусов. На северо-востоке Коми температура к концу недели и в понедельник будет опускаться до минус 40 - минус 43 градуса.

На Урале в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах до конца недели и в начале следующей недели прогнозируется температура до минус 36 - минус 40, что на 10-15 градусов ниже нормы. В южной половине Уральского федерального округа, как уточнил Вильфанд, "тоже совсем не жарко". Так, в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях до конца недели температура будет на 11-20 градусов ниже нормы.

"В Свердловской области, а я повторяю, что Свердловская область почти на той же широте, что и Москва, минус 32 - минус 39. Челябинская область еще южнее, но там минус 25 - минус 32. Курганская - еще южнее, там минус 26 - минус 34. И даже на юге Тюмени - минус 29 - минус 37", - уточнил Вильфанд.

Холодно будет и на севере Сибири. "На севере Красноярского края очень низкая температура. На Таймыре минус 35 - минус 39, там примерно на 7-9 градусов температура ниже нормы. А в Эвенкии до минус 51, в Туруханском районе минус 33 - минус 43", - сказал Вильфанд.

На юго-западе Сибири, в Омской и Томской областях, прогнозируется температура на 8-15 градусов температура ниже нормы и минимальное значения от минус 30 до минус 37. В Иркутской области 24-25 декабря температура на 10-14 градусов ниже нормы и морозы до минус 45 - минус 46.

"И выделяется, конечно, Дальний Восток, а именно Якутия. Там ближайшие два дня на западе минус 55 градусов. Не отстает Хабаровский край, там течение всей недели минус 41 - минус 46. В Забайкалье такая же температура: минус 40 - минус 44, в Бурятии минус 40 - минус 42. Очень холодно вот в Амурской области - до минус 38 - минус 44, в Магаданской области до минус 46 - минус 48", - сказал Вильфанд.

Также холодная погода прогнозируется на Сахалине. Несмотря на то, что этот регион окружен морем и там должна быть теплая погода, там прогнозируется температура на 5-7 градусов ниже нормы и температура до минус 25 - минус 26.