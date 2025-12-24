Поиск

На юге Москвы в результате инцидента пострадали сотрудники ДПС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Следователи и криминалисты столичного СК устанавливают обстоятельства инцидента на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС.

"В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - сообщает СК России в ночь на среду в своем телеграм-канале.

Уточняется, что следователи и криминалисты осматривают место происшествия, изучают записи видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Москвы.

"На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев", - сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

