Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%,

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду продолжил умеренную коррекцию вверх после снижения с прошлой пятницы на решении ЦБ РФ по ключевой ставке и в условиях геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Фактором поддержки выступает благоприятная конъюнктура сырьевых площадок (выросли нефть и металлы). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов прибавил 0,2%, превысив 2730 пунктов.

К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2730,76 пункта (+0,2%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Полюса" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%) и "ВК" (+0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 декабря, составляет 78,585 руб. (-72,96 копейки).

Подорожали также акции "ММК" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,5% "префы"), "ФосАгро" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "префы" Сбербанка (+0,2%), бумаги "Северстали" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%).

Подешевели акции "Русала" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%).

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью "Интерфаксу", что Россия и США провели очередной раунд контактов по устранению взаимных раздражителей, повестка дня обсуждалась на достаточно серьезном уровне.

"Не могу сказать, что значительное продвижение (достигнуто - ИФ) - есть отдельные темы, где такое продвижение фиксируется, но главные вопросы по-прежнему подвешены. И я думаю, понадобятся дополнительные усилия: не исключаю, что и импульсы на политическом уровне, чтобы двигаться дальше. Ориентир взят на то, чтобы следующий раунд состоялся, ориентировочно, я подчеркиваю, потому что конкретных дат нет, состоялся в начале весны", - подчеркнул Рябков.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что в результате переговоров американских представителей с Украиной и Россией в Майами в прошлые выходные вопрос об урегулировании украинского кризиса удалось продвинуть.

"Мы ближе, чем когда бы то ни было, к украинскому урегулированию, особенно после выходных, когда велись переговоры с одновременно с украинцами и русскими", - сказал он в эфире Fox News, добавив, что "мяч сейчас на стороне России".

По его словам, "мы сейчас хорошо представляем, чего хочет Украина, и стараемся понять, на какой максимум Россия может пойти и прекратить массированные атаки".

Уитакер также сообщил, что в настоящее время "в режиме реального времени" обсуждаются четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, отдельно - гарантии безопасности со стороны США, и план послевоенного "экономического роста и процветания".

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал состоявшиеся в Майами переговоры с российской делегацией по украинскому урегулированию продуктивными и конструктивными. Такую же оценку он дал консультациям с украинской делегацией и европейскими представителями.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, мировые биржи уходят на рождественские выходные с умеренно оптимистичным настроем, рассчитывая в том числе на дальнейшее смягчение монетарных условий в США.

Индексы Мосбиржи и РТС отскочили вверх от поддержек 2700 пунктов и 1070 пунктов соответственно, ощущая благоприятное влияние со стороны ралли цен на драгоценные и цветные металлы, одной из причин которого стало ослабление доллара. Однако перекупленность в металлах (в частности, по платине и палладию) нарастает, что в ближайшие дни может сделать их более чувствительными к возможным краткосрочным коррекциям, полагает аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, поддержку рынку акций РФ оказали сообщения о договоренности по продлению поставок российского газа в Сербию до конца марта 2026 года, а также новости о проведении очередного раунда контактов между США и РФ по проблемным вопросам двусторонних отношений. При этом была обозначена возможность нового раунда переговоров в начале весны, а также обсуждалась ситуация вокруг Венесуэлы в рамках профильных рабочих консультаций, что поддержало ожидания сохранения диалога между сторонами.

При сохранении благоприятного новостного фона сохраняется потенциал дальнейшего роста индекса Мосбиржи с ближайшей целью в районе 2750 пунктов, а затем - к уровню сопротивления 2790 пунктов, считает Абрамов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq вслед за акциями технологических и энергетических компаний, при этом S&P 500 (+0,5%, до 6909,8 пункта) обновил исторический максимум.

Опубликованные во вторник статданные, вероятно, подтолкнут Федеральную резервную систему к тому, чтобы на январском заседании сделать паузу и сохранить базовую ставку на прежнем уровне.

Объемы торгов были небольшими и, скорее всего, еще больше сократятся в среду, когда сессия будет укороченной перед католическим Рождеством.

Экономика США в третьем квартале выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Это максимальный подъем за два года. При этом эксперты в среднем предполагали замедление темпов роста до 3,3% с 3,8% во втором квартале, по данным Trading Economics.

Заказы на товары длительного пользования в США в октябре сократились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до $307,4 млрд, по данным министерства торговли. Снижение было зафиксировано впервые за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 1,5%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре снизился до 89,1 пункта с 92,9 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board. Консенсус-прогноз предполагал менее существенное падение - до 91 пункта.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после повышенной волатильности с начала недели на фоне новостей относительно ситуации вокруг Венесуэлы.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $62,43 за баррель (+0,1%), февральская цена фьючерса на WTI - $58,44 за баррель (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в начале недели, что Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая в них перевозилась. Ранее Трамп объявил о введении режима блокады в отношении подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу и из нее.

Во вторник издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило со ссылкой на источники, что американское командование перебросило в район Карибского моря летательные аппараты специального назначения и транспортные самолеты с военными и амуницией на борту.

"По словам американских чиновников и согласно открытым данным слежения за полетами, США перебросили значительное количество летательных аппаратов для спецопераций и несколько самолетов с войсками и оборудованием на этой неделе в регион Карибского моря. Это дает США дополнительные варианты при проведении возможных военных операций в регионе", - отмечает WSJ.