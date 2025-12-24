Вашингтон пытается понять, на что готова пойти Москва для урегулирования украинского кризиса

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В результате переговоров американских представителей с Украиной и Россией в Майами в прошлые выходные вопрос об урегулировании украинского кризиса удалось продвинуть, считает постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Мы ближе, чем когда бы то ни было к украинскому урегулированию, особенно после выходных, когда велись переговоры с одновременно с украинцами и русскими", - сказал он в эфире Fox News, добавив, что "мяч сейчас на стороне России".

По его словам, "мы сейчас хорошо представляем, чего хочет Украина, и стараемся понять, на какой максимум Россия может пойти и прекратить массированные атаки".

Уитакер сообщил, что в настоящее время "в режиме реального времени" обсуждаются четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, отдельно - гарантии безопасности со стороны США, и план послевоенного "экономического роста и процветания".

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал состоявшиеся в Майами переговоры с российской делегацией по украинскому урегулированию продуктивными и конструктивными. Такую же оценку он дал консультациям с украинской делегацией и европейскими представителями.