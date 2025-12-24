В Тульской области загорелось предприятие после атаки БПЛА

Огонь локализован

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о пожаре на одном из предприятий региона в результате атаки беспилотников.

"В ходе отражения воздушной атаки обломками БПЛА повреждены фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле. Также на территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано", - написал Миляев в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в области в ночь на среду 12 беспилотников ВСУ.