172 беспилотника ВСУ сбито за ночь над регионами России

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в ночь на среду над российскими регионами уничтожено 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 2 на подлете к Москве, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 110 БПЛА сбито в Брянской области, 20 - в Белгородской, 14 - в Калужской, 12 - в Тульской, 6 - в Орловской области, 4 - в Московском регионе, в том числе 2 беспилотника, пытавшихся атаковать столицу, 3 - в Липецкой области, по одному - в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.