Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в среду утром, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Причины не называются.
В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.