Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в среду утром, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

Причины не называются.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Севастополь Севастопольская бухта
