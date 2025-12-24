Поиск

Над Севастополем сбиты две воздушные цели

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбиты две воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в среду.

"По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели в районе Фиолента", - написал он в Telegram.

По данным спасательной службы города, гражданские объекты не пострадали.

В Севастополе в 9:00 по Москве была объявлена воздушная тревога, общественный транспорт приостановил движение. Ранее утром в Севастопольской бухте остановил движение морской пассажирский транспорт.

Михаил Развожаев ПВО Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

 Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

Судоверфь "Звезда" передала Совкомфлоту головной СПГ-газовоз "Алексей Косыгин"

В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

 В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

Российскую лунную электростанцию создадут к 2036 году

Сбит третий летевший на Москву беспилотник

Фондовые индексы США выросли

 Фондовые индексы США выросли

Снежный покров в Москве сохранится к новогодней ночи

 Снежный покров в Москве сохранится к новогодней ночи

В МИД РФ заявили о необходимости возобновления авиасообщения с США

Поступающие в педвузы будут проходить профильное испытание с 2027 года

Что произошло за день: вторник, 23 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7951 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });