Над Севастополем сбиты две воздушные цели

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбиты две воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в среду.

"По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели в районе Фиолента", - написал он в Telegram.

По данным спасательной службы города, гражданские объекты не пострадали.

В Севастополе в 9:00 по Москве была объявлена воздушная тревога, общественный транспорт приостановил движение. Ранее утром в Севастопольской бухте остановил движение морской пассажирский транспорт.