Путин поздравил Алиева с днем рождения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева и выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут и дальше развиваться в духе стратегического партнёрства и союзничества, сообщает сайт Кремля.

"Под вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене", - говорится в поздравительной телеграмме российского президента.

"Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Уверен, что и в дальнейшем эти отношения будут развиваться в духе стратегического партнёрства и союзничества, что, несомненно, отвечает интересам российского и азербайджанского народов", - отмечает Путин.

Он пожелал Алиеву здоровья, благополучия и успехов и передал привет его семье.