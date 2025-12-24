Путин и Алиев обсудили по телефону перспективы сотрудничества и региональные процессы

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин провели в среду телефонный разговор, российский лидер поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения, стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 декабря позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент России поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья", - сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев выразил благодарность за проявленное внимание и поздравление.

"В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, обсуждавшиеся во время последней встречи президентов Азербайджана и России (в Душанбе в октябре 2025 года - ИФ), состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, а также по региональным вопросам", - подчеркивается в сообщении.

Ранее на сайте Кремля была опубликована телеграмма Путина азербайджанскому лидеру.

В ней, кроме того, отмечалось, что отношения между странами "основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения". "Уверен, что и в дальнейшем эти отношения будут развиваться в духе стратегического партнёрства и союзничества, что, несомненно, отвечает интересам российского и азербайджанского народов", - говорилось в телеграмме.