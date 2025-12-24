Поиск

Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств бывших топ-менеджеров АО "Роснано" по иску о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту производства магниторезистивной оперативной памяти Crocus, говорится в материалах суда.

Под арест подпали денежные средства 13 бывших топ-менеджеров, включая Анатолия Чубайса.

Суд 12 декабря принял к производству иск АО "Роснано" к бывшим топ-менеджерам о взыскании убытков по проекту Crocus. Одновременно с иском компания подала ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств и иного имущества ответчиков.

Как говорится в материалах суда, необходимость принятия обеспечительных мер компания обусловила тем, что, поскольку ответчики не находятся на территории РФ, нет гарантий исполнения судебного акта по данному делу. При этом высок риск сокрытия ответчиками имущества и причинения АО "Роснано" значительного ущерба (свыше 11 млрд рублей).

"Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории РФ, и у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации", - говорится в материалах суда.

"Без принятия обеспечительных мер решение по иску АО "Роснано" может иметь исключительно декларативный характер без реального исполнения", - отмечает суд.

В результате было принято решение удовлетворить заявление "Роснано", приняв обеспечительные меры в виде ареста денежных средств ответчиков.

