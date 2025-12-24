Поиск

Что произошло за день: среда, 24 декабря

Взрыв на Елецкой улице в Москве, арестованные средства бывших топ-менеджеров АО "Роснано", прогноз на новогоднюю ночь

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве. По версии следствия, они увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции, а когда подошли ближе, было приведено в действие взрывное устройство.

- Арбитражный суд Москвы арестовал средства 13 бывших топ-менеджеров АО "Роснано", включая Анатолия Чубайса, по иску о взыскании 11,9 млрд рублей.

- Владимир Путин попросил правительство принять решения по поддержке многодетных семей в части налогообложения.

- Совет Федерации одобрил пакет законов, который предусматривает отмену ежегодного декларирования доходов для чиновников.

- Начались летные испытания самолета "Байкал" с российскими двигателем и винтом.

- В Москве дефицит трудовых ресурсов составляет 400-500 тысяч человек, город не может обойтись без мигрантов, заявил в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин.

- Десятилетний максимум по количеству магнитных бурь побит в 2025 году. С начала года магнитные бури наблюдались 69 дней.

- С полуночи среды сбиты 15 беспилотников, которые летели в направлении Москвы.

- Мороз до минус 15 градусов прогнозируется в Московском регионе в новогоднюю ночь, днем 1 января в Москве ожидается до минус 10 градусов, сообщил "Интерфаксу" Роман Вильфанд.

