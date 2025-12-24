Поиск

Рябков связал перспективы урегулирования на Украине с линией администрации Трампа

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Перспективы урегулирования украинского кризиса в значительной мере зависят от линии, которую проводит нынешняя администрация США, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Я считаю, что она в значительной мере зависит от той линии, которую проводит нынешняя администрация. И вообще, если бы не нынешняя администрация, мы бы не имели возможностей сегодня, на рубеже 2026 года, констатировать, что сложились рамки, которые для нас, как было заявлено президентом, в целом приемлемы, и которые были отфиксированы в виде понимания в Анкоридже", - сказал он.

Так замминистра, в частности, ответил на вопрос, есть ли у российской стороны понимание, какой может быть роль США в будущих возможных договоренностях по Украине, и насколько перспективы всего урегулирования вокруг Украины зависят непосредственно от нынешней администрации.

Рябков подчеркнул: "Понятно, что от общих концептуальных подходов, которые сложились и зафиксированы, до конкретики - соглашений, договоренностей - большой путь, его нужно пройти. Его пройти очень трудно".

"Мы движемся в прямом смысле слова по полосе препятствий, где с разных сторон возникают помехи сильнейшие. Это как колонна, которая слышит команду "вспышка слева" и должна успевать реагировать", - сказал Рябков.

Он продолжил: "Врагов, противников слишком много, они циничны, они ослеплены ненавистью к России, для них не совсем понятно, насколько я могу судить, какую линию в отношении этой самой группы наших врагов проводит администрация Трампа, - содержание стратегии национальной безопасности с соответствующими оценками в преломлении к Европе, конечно, никем не осталось незамеченным. Это добавляет тревожности в поведение антироссийски настроенных деятелей в Брюсселе, Лондоне, Париже".

"Перетягивание каната - это то, что происходит сейчас. Роль США как стимулятора движения к разумному решению сохраняется, и я думаю, после того, как наше руководство проанализирует итоги только что завершившегося раунда контактов во Флориде, будут сделаны определенные выводы. Но безальтернативность линии на устойчивые долгосрочные решения в основе нашего подхода, и важно, что администрация США воспринимает должным образом именно этот курс, что паллиативы, какие-то временные полумеры не просто неприемлемы, они могут оказаться губительными для самого урегулирования", - сказал он.

США Сергей Рябков Украина МИД Анкоридж
