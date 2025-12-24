Поиск

Рябков отметил искренность миротворческих усилий Трампа

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп искренен в своих миротворческих усилиях, но удастся ли ему нарастить список достижений - вопрос открытый, сказал "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Я думаю, что администрация Трампа и лично президент США не наигранно, а реально и глубоко заинтересованы в урегулировании целого ряда международных конфликтов. Это факт, и есть тому прямые доказательства, неоспоримые. Получится ли нарастить список достижений в этой сфере - вопрос открытый", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Трамп достоин Нобелевской премии мира, если ему удастся разрешить украинский кризис.

"Что касается урегулирования вокруг Украины, мы с администрацией Трампа движемся на основе анкориджских пониманий в верном направлении. Здесь тоже успех не гарантирован, и требуются огромные усилия по причинам, о которых мы говорили, - сказал замминистра. - Как будет решать данный вопрос Нобелевский комитет - это совершенно не наша тема. Мы имеем свой взгляд на деятельность этой структуры. У нас могут быть разного рода комментарии применительно к тому, по каким критериям получали премию мира в прошлом, но факт есть факт - администрация Трампа во второй срок пребывания его у власти в Вашингтоне действительно стремится к урегулированию целого ряда конфликтов. И мы с удовлетворением отмечаем, что в ряде случаев это у нее получается".

Дональд Трамп США Сергей Рябков Украина МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сергей Рябков: РФ и США в вопросах урегулирования вокруг Украины движутся в верном направлении

 Сергей Рябков: РФ и США в вопросах урегулирования вокруг Украины движутся в верном направлении

Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

 Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

По подозрению в подготовке терактов в Астрахани и Дагестане задержан 13-летний мальчик

Депутаты и сенаторы в России в 2025 году внесли 70% законопроектов

 Депутаты и сенаторы в России в 2025 году внесли 70% законопроектов

Начались летные испытания самолета "Байкал" с российскими двигателем и винтом

Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

 Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

Судоверфь "Звезда" передала Совкомфлоту головной СПГ-газовоз "Алексей Косыгин"

В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

 В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

Российскую лунную электростанцию создадут к 2036 году

Сбит третий летевший на Москву беспилотник
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7951 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });