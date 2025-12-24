Рябков отметил искренность миротворческих усилий Трампа

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп искренен в своих миротворческих усилиях, но удастся ли ему нарастить список достижений - вопрос открытый, сказал "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Я думаю, что администрация Трампа и лично президент США не наигранно, а реально и глубоко заинтересованы в урегулировании целого ряда международных конфликтов. Это факт, и есть тому прямые доказательства, неоспоримые. Получится ли нарастить список достижений в этой сфере - вопрос открытый", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Трамп достоин Нобелевской премии мира, если ему удастся разрешить украинский кризис.

"Что касается урегулирования вокруг Украины, мы с администрацией Трампа движемся на основе анкориджских пониманий в верном направлении. Здесь тоже успех не гарантирован, и требуются огромные усилия по причинам, о которых мы говорили, - сказал замминистра. - Как будет решать данный вопрос Нобелевский комитет - это совершенно не наша тема. Мы имеем свой взгляд на деятельность этой структуры. У нас могут быть разного рода комментарии применительно к тому, по каким критериям получали премию мира в прошлом, но факт есть факт - администрация Трампа во второй срок пребывания его у власти в Вашингтоне действительно стремится к урегулированию целого ряда конфликтов. И мы с удовлетворением отмечаем, что в ряде случаев это у нее получается".