Десятилетний максимум по числу магнитных бурь побит в 2025 году

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Количество дней с магнитными бурями в 2025 году побило 10-летний максимум, также общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума. Об этом сообщили в среду в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за 10 лет. (...) Число дней с магнитными бурями и общее число геомагнитно-возмущенных дней в 2025 году значительно превысило показатели прошлого года и стало одним из самых больших за последние два десятилетия", - говорится в сообщении.

В лаборатории сообщили, что с начала года магнитные бури наблюдались 69 дней. "Ещё более значительным оказался рост общего числа дней с геомагнитными возмущениями, в которые индекс Kp достигал значения 4 и выше (желтый и красный уровень). Таких оказалось 164 против 94, то есть на 75% больше", - отметили ученые.

"По общему же числу геомагнитно-возмущенных дней последний раз более высокие значения (169 дней) наблюдались только в 2005 году, то есть 20 лет назад", - сказали в лаборатории.

По словам ученых, причина роста количества магнитных бурь – большое число корональных дыр на Солнце. "Признаков системного снижения числа корональных дыр или уменьшения их размера пока не наблюдается. Можно ожидать, что как минимум первые месяцы наступающего 2026 года будут продолжать находиться под их существенным влиянием, и повышенное число магнитных бурь пока сохранится", - говорится в сообщении.

