Ученые сообщили о формировании крупной корональной дыры на Солнце

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Крупная корональная дыра образовалась на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

По данным лаборатории, высота дыры составляет около миллиона километров.

"Оккупация" Солнца корональными дырами началась ещё в первые месяцы прошлого года, сразу после прохождения пика солнечного цикла активности (который пришёлся на октябрь-декабрь 2024 года). Это привело к резкому, на 60%, росту числа магнитных бурь в минувшем году", - сообщили учёные.

"В целом, рост числа магнитных бурь может продолжаться ещё не менее двух лет, примерно до 2028 года, после чего должна начаться стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов", - сказано в сообщении.