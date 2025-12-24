Лавров сообщил, что Путин и глава МИД Сирии обсудили обстановку в регионе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил на переговорах с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани в Москве рассмотреть пути углубления взаимодействия на международных площадках.

"Знаю, что вчера у вас состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным, в ходе которого обсуждались и двусторонние вопросы, ситуация в регионе и практические задачи по обеспечению, как я уже сказал, ключевого вопроса, суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Лавров в начале переговоров с главой МИД Сирии в среду.

Он отметил, что глава МИД Сирии "выразил на вчерашней встрече удовлетворение взаимодействием на международных площадках и пожелал это взаимодействие углублять". "Так что у нас сегодня с вами хорошая возможность эту тему подробно рассмотреть и наметить конкретные пути реализации этой задачи", - пояснил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил: "Совсем недавно вы сопровождали президента переходного периода аш-Шараа в ходе визита для переговоров с президентом Путиным. Визит по общей оценке, я знаю, что эта оценка именно общая, был весьма и весьма своевременным и продуктивным".

"Ключевое значение этого визита, я считаю, заключается в том, что Россия безоговорочно подтвердила приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Сирийской Арабской Республики", - подчеркнул глава МИД РФ.

В свою очередь, глава сирийского МИД отметил, что сегодня российско-сирийские отношения "входят в новый этап".

"В новой Сирии мы стремимся наладить сбалансированные отношения со всеми государствами", - пояснил аш-Шибани.

По его словам, в настоящее время сирийское правительство пытается "привлекать инвестиции в сирийскую экономику для того, чтобы создавать рабочие места". "Это также является одной из тем нашего двустороннего сотрудничества", - сказал глава МИД Сирии.

"Я бы хотел с вами в открытой и откровенной манере обсудить различные вопросы нашего двустороннего сотрудничества, чтобы продолжать развитие стратегического партнерства между Россией и Сирией", - отметил аш-Шибани .