Поиск

Лавров сообщил, что Путин и глава МИД Сирии обсудили обстановку в регионе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил на переговорах с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани в Москве рассмотреть пути углубления взаимодействия на международных площадках.

"Знаю, что вчера у вас состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным, в ходе которого обсуждались и двусторонние вопросы, ситуация в регионе и практические задачи по обеспечению, как я уже сказал, ключевого вопроса, суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Лавров в начале переговоров с главой МИД Сирии в среду.

Он отметил, что глава МИД Сирии "выразил на вчерашней встрече удовлетворение взаимодействием на международных площадках и пожелал это взаимодействие углублять". "Так что у нас сегодня с вами хорошая возможность эту тему подробно рассмотреть и наметить конкретные пути реализации этой задачи", - пояснил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил: "Совсем недавно вы сопровождали президента переходного периода аш-Шараа в ходе визита для переговоров с президентом Путиным. Визит по общей оценке, я знаю, что эта оценка именно общая, был весьма и весьма своевременным и продуктивным".

"Ключевое значение этого визита, я считаю, заключается в том, что Россия безоговорочно подтвердила приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Сирийской Арабской Республики", - подчеркнул глава МИД РФ.

В свою очередь, глава сирийского МИД отметил, что сегодня российско-сирийские отношения "входят в новый этап".

"В новой Сирии мы стремимся наладить сбалансированные отношения со всеми государствами", - пояснил аш-Шибани.

По его словам, в настоящее время сирийское правительство пытается "привлекать инвестиции в сирийскую экономику для того, чтобы создавать рабочие места". "Это также является одной из тем нашего двустороннего сотрудничества", - сказал глава МИД Сирии.

"Я бы хотел с вами в открытой и откровенной манере обсудить различные вопросы нашего двустороннего сотрудничества, чтобы продолжать развитие стратегического партнерства между Россией и Сирией", - отметил аш-Шибани .

Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

По подозрению в подготовке терактов в Астрахани и Дагестане задержан 13-летний мальчик

Депутаты и сенаторы в России в 2025 году внесли 70% законопроектов

 Депутаты и сенаторы в России в 2025 году внесли 70% законопроектов

Начались летные испытания самолета "Байкал" с российскими двигателем и винтом

Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

 Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

Судоверфь "Звезда" передала Совкомфлоту головной СПГ-газовоз "Алексей Косыгин"

В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

 В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

Российскую лунную электростанцию создадут к 2036 году

Сбит третий летевший на Москву беспилотник

Фондовые индексы США выросли

 Фондовые индексы США выросли
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7951 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });