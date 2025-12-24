В Кремле оставили без комментариев вопрос, принял ли Путин главу МИД Сирии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос, принял ли Владимир Путин главу МИД Сирии Асаада аш-Шибани и обсуждалась ли на встрече судьба российских военных баз.

"Этот вопрос оставляю без комментариев", - сказал Песков журналистам в среду.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с сирийским коллегой сказал: "Знаю, что вчера у вас состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным, в ходе которого обсуждались и двусторонние вопросы, ситуация в регионе и практические задачи по обеспечению, как я уже сказал, ключевого вопроса, суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".