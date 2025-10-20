Поиск

Думе предложили сажать пожизненно за вовлечение несовершеннолетних в совершение диверсий

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о внесении в Думу законопроекта о серьезном ужесточении наказания за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.

"Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения", - сказала Яровая в понедельник журналистам.

Она отметила, что при этом для организаторов преступных диверсионных сообществ будет невозможно условное осуждение, а также они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества.

Законопроект внесен в Госдуму 419 депутатами во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным, сообщила Яровая.

"При этом мы устанавливаем еще одно очень важное правило: отменяются сроки давности для всех преступлений диверсионной направленности, что будет означать главное: неотвратимость наказания за такие опасные преступления", - сказала вице-спикер.

По ее словам, есть понимание, что лица, находящиеся за рубежом и организующие систему вовлечения несовершеннолетних лиц в диверсионные сообщества, "действуют осмысленно, используя совершенно разные предлоги и вводя в заблуждение".

"Но вместе с тем мы понимаем, что для ответственности тех, кто совершает эти преступления, законодательство должно устанавливать требования неотвратимости и строгости наказания", - считает парламентарий.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил журналистам, что законопроект предлагает понижение возраста уголовной ответственности до 14 лет за преступления диверсионной направленности по аналогии с уже действующей нормой об ответственности за терроризм. "Эти предложения уже поддержаны Верховным судом и правительством Российской Федерации", - сказал Пискарев.

Соответствующий законопроект (№ 1045434-8) с поправками в Уголовный кодекс размещен в понедельник в базе законодательной деятельности Госдумы.

Ирина Яровая Госдума Вячеслав Володин
