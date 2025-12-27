Поиск

Европейцы надеются на положительные результаты встречи Трампа и Зеленского

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Европе рассчитывают, что планируемая в воскресенье встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского позволит приблизить заключение мирного соглашения, сообщает CNN со ссылкой на анонимных европейских чиновников.

"Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку они описывают текущую динамику отношений между США и Украиной как продуктивную", - пишет телеканал.

Отмечается, что этому способствовали "недели интенсивных усилий, прилагаемых переговорщиками США и Украины".

CNN сообщает, что, готовясь к воскресной встрече, Зеленский поговорил с лидерами НАТО, Канады, Германии, Финляндии, Дании и Эстонии, чтобы скоординировать позиции, хотя "участие европейских лидеров в воскресной встрече не ожидается".

В то же время в Европе признают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем.

"С Трампом не бывает сценариев с низким уровнем риска", - сказал один из чиновников НАТО.

Как сообщалось, президент США считает, что урегулирование украинского кризиса зависит от его позиции, а не украинского президента Владимира Зеленского.

"У него (Зеленского - ИФ) ничего нет, пока я не одобрю это. Посмотрим, что у него будет", - заявил Трамп в интервью Politico.

