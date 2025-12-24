Совет Федерации одобрил увеличение штрафов за неподачу ходатайств в ФАС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о повышении административных штрафов за непредставление ходатайств в Федеральную антимонопольную службу или их подачу с заведомо недостоверными сведениями, а также за нарушение порядка и сроков подачи этих документов.

Авторы законопроекта объясняли, что с 2025 года госпошлина за рассмотрение ходатайств превышает действующий размер штрафа.

Согласно одобренным поправкам, административные штрафы для граждан вырастут с текущих 1,5-2,5 тысяч рублей до 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц - с 15-20 тысяч рублей до 70-100 тысяч рублей, для юридических лиц - с 300-500 тысяч рублей до 800 тысяч рублей - 1 млн рублей.

Авторы в пояснительной записке напоминают, что с 1 января 2025 года государственная пошлина за подачу ходатайства в ФАС (например, при сделках экономической концентрации, слияния, поглощения) выросла с 35 тысяч до 400 тысяч рублей. При этом штраф за то, что компания не подала такое ходатайство (или подала с недостоверными сведениями, или нарушила срок), сейчас максимум 500 тысяч рублей. То есть штраф за нарушение закона сопоставим с самой госпошлиной. По мнению авторов, это может привести к ситуации, когда компания может решить, что дешевле нарушить закон, чем подать ходатайство официально.

"В этих условиях усматривается возможность злоупотребления правом в виде непредставления хозяйствующими субъектами в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством, что может фактически нивелировать контроль за сделками экономической концентрации", - говорится в пояснительной записке.