Законопроект об увеличении штрафов за неподачу ходатайств в ФАС прошел I чтение

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении административных штрафов за непредставление ходатайств в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), подачу ходатайств с заведомо недостоверными сведениями, а также за нарушение порядка и сроков подачи ходатайств.

Инициатива объясняется тем, что с 2025 г. госпошлина за рассмотрение ходатайств превышает действующий размер штрафа.

Документ № 875355-8 был весен в парламент группой депутатов в марте.

Согласно законопроекту, предлагается увеличить административные штрафы: для граждан - с текущих 1,5-2,5 тыс. руб. до 30-50 тыс. руб., для должностных лиц - с 15-20 тыс. руб. до 70-100 тыс. руб., для юридических лиц - с 300-500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. - 1 млн руб.

Авторы в пояснительной записке напоминают, что с 1 января 2025 г. государственная пошлина за подачу ходатайства в ФАС (например, при сделках экономической концентрации, слияния, поглощения) выросла с 35 тыс. до 400 тыс. руб. При этом штраф за то, что компания не подала такое ходатайство (или подала с недостоверными сведениями, или нарушила срок), сейчас максимум 500 тыс. рублей. То есть штраф за нарушение закона сопоставим с самой госпошлиной. По мнению авторов, это может привести к ситуации, когда компания может решить, что дешевле нарушить закон, чем подать ходатайство официально.

"В этих условиях усматривается возможность злоупотребления правом в виде непредставления хозяйствующими субъектами в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством РФ, что может фактически нивелировать контроль за сделками экономической концентрации", - говорится в пояснительной записке.

Правительство РФ поддержало инициативу при условии ее доработки, указав на необходимость более детального обоснования повышения штрафов. "Механическое увеличение санкций не может само по себе служить эффективной мерой снижения количества совершаемых административных правонарушений", - подчеркивается в официальном отзыве кабинета министров.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.