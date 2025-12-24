Поиск

Для аэропортов Оренбурга и Орска отменили ограничения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорты Оренбурга и Орска возобновили работу после перерыва, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск рейсов для предприятий вводили ранее в среду из соображений безопасности.

Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев сообщил об отмене в регионе опасности атаки БПЛА, а также отмене плана "Ковер" в Оренбурге и Орске.

Ранее Солнцев сообщал, что в среду беспилотники попытались атаковать один из промышленных объектов региона. Атаку отразили военные, на предприятии была незначительно повреждена инфраструктура предприятия. Обошлось без пострадавших.

Один из сбитых БПЛА упал в неназванном населенном пункте.

