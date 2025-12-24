Поиск

Суд оставил в силе штраф главе киноклуба "Ельцин Центра" за дискредитацию ВС РФ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты главы киноклуба "Ельцин Центра" Вячеслава Шмырова на административный штраф за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба облсуда.

"Суд апелляционной инстанции (...) оставил постановление суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в отношении Шмырова был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга 14 ноября признал его виновным в этом административном правонарушении и назначил штраф в размере 45 тыс. рублей.

В августе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ первого заместителя исполнительного директора "Ельцин центра" Людмилу Телень.

Екатеринбург Ельцин Центр ВС РФ Вячеслав Шмыров
