Медведев сообщил, что контракт с ВС в 2025 г. заключили около 417 тыс. человек

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Около 417 тысяч россиян заключили контракт с Минобороны в текущем году, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Кроме того, более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту.

Медведев назвал достойными результатами данные показатели.

"В 2026 году работа по комплектованию Вооруженных сил будет продолжена. Глава государства определил ее основные направления, одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем", - также заявил зампред Совбеза РФ.

Он отметил эффективную работу глав регионов по организации отбора граждан на военную службу по контракту. Медведев добавил, что абсолютное большинство участников совещания, - а в нем приняли участие все руководители регионов РФ - занимались этим вопросом каждый день.

"И при этом достойные результаты (укомплектования армии в 2025 году - ИФ) стали возможны благодаря патриотизму наших граждан, которые приняли решение о прохождении военной службы. Большое им за это спасибо", - сказал зампред Совбеза.



