Поиск

Медведев сообщил, что контракт с ВС в 2025 г. заключили около 417 тыс. человек

Медведев сообщил, что контракт с ВС в 2025 г. заключили около 417 тыс. человек
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Около 417 тысяч россиян заключили контракт с Минобороны в текущем году, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Кроме того, более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту.

Медведев назвал достойными результатами данные показатели.

"В 2026 году работа по комплектованию Вооруженных сил будет продолжена. Глава государства определил ее основные направления, одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем", - также заявил зампред Совбеза РФ.

Он отметил эффективную работу глав регионов по организации отбора граждан на военную службу по контракту. Медведев добавил, что абсолютное большинство участников совещания, - а в нем приняли участие все руководители регионов РФ - занимались этим вопросом каждый день.

"И при этом достойные результаты (укомплектования армии в 2025 году - ИФ) стали возможны благодаря патриотизму наших граждан, которые приняли решение о прохождении военной службы. Большое им за это спасибо", - сказал зампред Совбеза.


Дмитрий Медведев ВС РФ Совбез РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев сообщил, что контракт с ВС в 2025 г. заключили около 417 тыс. человек

 Медведев сообщил, что контракт с ВС в 2025 г. заключили около 417 тыс. человек

Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

 Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

Ипотека в РФ в ноябре выросла на 1,4%

Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

 Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

Средства юрлиц в банках РФ в ноябре выросли на значительные 2,6%

Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

 Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

Сенаторы одобрили отмену для чиновников ежегодного декларирования доходов

Сергей Рябков: РФ и США в вопросах урегулирования вокруг Украины движутся в верном направлении

 Сергей Рябков: РФ и США в вопросах урегулирования вокруг Украины движутся в верном направлении

Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

 Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

По подозрению в подготовке терактов в Астрахани и Дагестане задержан 13-летний мальчик
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7955 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });