Медведев заявил, что контракт с ВС РФ в 2024 г. заключили около 450 тыс. человек

Более 40 тыс. человек вступили в добровольцы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Около 450 тыс. человек подписали контракт с Минобороны в 2024 году, еще более 40 тыс. россиян вступили в добровольческие формирования, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Задача, которая была поставлена перед нами президентом страны в прошлом году, исполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тыс. человек. Кроме того, более 40 тыс. наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", - сказал он в пятницу на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по комплектованию вооруженных сил контрактниками.

По словам зампреда СБ, в среднем в минувшем году ежедневно подписывали контракт более тысячи человек.

"План работы на 2025 год определен. Наша задача - сохранить эти набранные темпы", - сказал Медведев.