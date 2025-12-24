Поиск

Закон об усилении ответственности в сфере услуг связи одобрен Советом Федерации

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на усиление контроля за иностранным трафиком и хостинг-услугами, повышающий ответственность в сфере связи и интернет-безопасности.

Закон был инициирован сенаторами Андреем Клишасом, Артёмом Шейкиным, Натальей Кувшиновой, Александром Савиным и депутатами Госдумы.

"Документ направлен на усиление контроля за иностранным трафиком и хостинг-услугами, защиту прав пользователей", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале верхней палаты парламента.

Так, для операторов связи устанавливаются штрафы за оказание услуг, если данные абонента не подтверждены, нарушен лимит количества SIM-карт или действует самозапрет на подключение: для юрлиц - до 500 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей.

Кроме того, отмечается в сообщении, вводятся штрафы за непредоставление в Роскомнадзор информации, позволяющей идентифицировать устройства и оборудование пользователей интернета на территории России, или за предоставление ложной информации: для должностных лиц - до 30 тыс. рублей, для ИП - до 50 тыс. рублей, для юрлиц - до 500 тыс. рублей.

Также устанавливаются штрафы за предоставление серверов хостинг-провайдерами, которые не включены в госреестр: для граждан - до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - до 500 тыс. рублей, для юрлиц - до 1 млн рублей.

"Вводится требование по обеспечению доступа спецслужб к вычислительным мощностям для проведения оперативно-разыскных мероприятий", - говорится в сообщении.

В целях защиты интернет-инфраструктуры устанавливаются штрафы для операторов и владельцев точек обмена трафиком за неисполнение обязанностей по установке средств противодействия угрозам. Для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 100 тыс. рублей, для юрлиц - до 1 млн рублей.

"Представляется, что за счёт усиления ответственности за нарушения при идентификации абонентов и устройств, обязательности работы только с зарегистрированными хостинг-провайдерами и внедрения технических средств защиты на ключевых участках сети, уменьшается возможность использования "серых" SIM-карт, анонимных серверов и неучтённых каналов, которые часто задействуют кибермошенники. В итоге существенно повысится управляемость и защищённость цифровой инфраструктуры, а значит - и общая кибербезопасность для пользователей и государства", - приводятся в сообщении слова первого замглавы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артёма Шейкина.

