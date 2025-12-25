Взрывы произошли в ростовском Новошахтинске из-за воздушной атаки

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели тушат возгорание, возникшее из-за воздушной атаки в Новошахтинске (Ростовская область), пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"В результате воздушной атаки произошли взрывы на территории г.Новошахтинска, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется", - написал глава региона.

Он добавил, что в настоящее время службы экстренного реагирования находятся на месте, возгорание тушат.