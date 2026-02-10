Поиск

В Кремле подтвердили возобновление контактов с Францией на техническом уровне

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили возобновление контактов с Елисейским дворцом на техническом уровне, которые при желании и необходимости могут помочь оперативно наладить диалог между президентами РФ и Франции.

"Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли возобновлены контакты между Кремлем и Елисейским дворцом на техническом уровне.

Он добавил: "Пока каких-то индикаций о том, что это желание есть, мы не получали. Хотя мы обратили внимание на заявление господина Макрона о необходимости установления отношений с Россией. Нам импонируют такие заявления".

Песков напомнил, что Москва давно заявляла о том, что "низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех сторон".

"И Россия всегда была сторонницей поддержания диалога , который, по нашему мнению, по нашей убежденности, может способствовать решению самых актуальных, самых сложных проблем. Сами по себе они не решатся, и конфронтация не поможет их решить", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что европейские столицы, за исключением Парижа, не демонстрируют намерения возобновить диалог с Москвой. "Что касается других европейских столиц, то подобных инициатив до сих пор не было", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж восстановил каналы связи с Москвой на техническом уровне.

Ранее Макрон в интервью Süddeutsche Zeitung и ряду других газет заявил, что предложил нескольким европейским коллегам подготовить возобновление диалога с Россией. "Важно структурировать возобновление европейских контактов с Россией, не проявляя наивности, не оказывая давления на украинцев", - сказал он.

По мнению президента Франции, если европейские страны не возьмут на себя такие контакты с Москвой, то фактически делегируют эту работу другой стороне - США.

Макрон подчеркнул, что диалог с РФ важен, так как эта страна останется соседом ЕС, "нравится нам это или нет". Он также подтвердил, что Франция восстановила каналы диалога с Россией "на техническом уровне".

В начале января Макрон заявил, что планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он сообщил телеканалу France 2, что "идет работа по возобновлению этого контакта, который будет организован в ближайшие недели".

