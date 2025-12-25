Велосипедист ранен при атаке беспилотника в Курской области

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мирный житель ранен при беспилотника в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Беспилотник нанёс удар по местному жителю, когда он ехал на велосипеде между сёлами Самарка и Марково. У него повреждения средней тяжести: осколочные ранения головы, рук и ног. Мужчина доставлен в Курскую областную больницу, наши врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что пострадавшему 53 года.