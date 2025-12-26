Поиск

Мантуров заявил, что российская оборонка продолжает наращивать объемы производства

Дальность применения авиабомб с универсальным планирующим модулем уже может составлять до 300 км

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Военно-промышленный комплекс России продолжает наращивать объемы производства оружия и техники, ряд новых образцов уже на подходе, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Это действительно рост существенный. Где-то это в разы, а где-то это на порядки рост составляет. И предприятия работают очень интенсивно. Вводятся новые мощности активно, которые, кстати, будут активно использоваться, в том числе для освоения новой номенклатуры, новых образцов вооружения, которые сегодня отрабатываются уже не только на полигонах, но и на линии соприкосновения в рамках специальной военной операции. И на подходе еще достаточно широкий перечень номенклатуры", - сообщил Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это касается и уже хорошо известных универсальных планирующих модулей. По сути это авиационная бомба, которая была оперативно доработана под летающий модуль с дальностью в зависимости от массы - от 90 км. Поначалу это было 50-60, сегодня это уже 90-100, до почти 300 километров. То есть это, многие говорят, это оружие победы", - сказал первый вице-премьер.

Денис Мантуров
