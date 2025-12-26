Мантуров сообщил о производстве миллионов дронов для российской армии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россия производит миллионное количество дронов различных типов для нужд специальной военной операции и продолжит наращивать их производство, сообщил "России 24" первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Мы активно здесь работаем, по самолетного типа (дронам - ИФ) и FPV-дронам мы локализовываем компоненты. Ну и будем продолжать наращивать и объемы, и адаптацию под задачи министерства обороны с нашими производителями, разработчиками", - сказал он.

"Мы производим миллионное количество этих изделий, и сегодня поставляем на фронт в бОльших количествах, чем наш противник", - отметил Мантуров.