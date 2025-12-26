Владелец телеграм-канала оштрафован за публикацию фото атак БПЛА на Рязань

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Владелец телеграм-канала "Рязань.Происшествия" привлечен к административной ответственности за публикацию видеозаписей террористических атак, сообщил региональный оперативный штаб.

Владелец канала - житель Томской области, поэтому дело рассматривалось по месту жительства.

"Установлено, что 26 августа и 5 сентября текущего года телеграм-канал в ночное время разместил видео пролета военного БПЛА над территорией Рязанской области. В нашем регионе действует запрет на подобные публикации", - отмечает оперштаб.

Мировой судья признал виновным владельца канала в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф.

"Напоминаем, что никакой анонимности в интернете нет. И мы продолжим публикацию материалов о тех информационных ресурсах, которые нанесли вред нашему региону", - добавляет оперштаб.