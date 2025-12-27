Поиск

Сбор пшеницы в РФ в 2025 году увеличился до 91,4 млн т

Фото: Jens B&#252;ttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году, по предварительным данным, собрала 91,4 млн тонн пшеницы в чистом весе, сообщается в материалах Росстата.

Это больше урожая 2024 года, который составил 82,6 млн тонн.

Кроме того, ржи собрано 999 тыс. тонн против 1,2 млн тонн в 2024 году, ячменя - 19,7 млн тонн против 16,7 млн тонн, кукурузы - 12,6 млн тонн против 139 млн тонн.

Урожай гречихи снизился до 933,4 тыс. тонн с 1,2 млн тонн, риса - до 1,19 млн с 1,26 млн тонн.

Сбор зернобобовых культур вырос до рекордных 8 млн тонн с 5,4 млн тонн годом ранее (рост почти в полтора раза).

Накануне Росстат сообщил, что валовой сбор зерна в этом году вырос до 139,4 млн тонн со 125,9 млн тонн годом ранее.

По данным Росстата, сбор подсолнечника вырос до 17 млн тонн с 16,9 млн тонн в 2024 году, сои - до 8,96 млн тонн с 7,1 млн тонн, рапса - до 5,6 млн тонн с 4,7 млн тонн соответственно.

Данные Росстата не включают статистику по новым регионам.

Росстат
