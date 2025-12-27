Один человек погиб в ДТП в Туве, когда водитель без прав взял пассажиров

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Туве, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Тува.

Авария произошла в субботу утром в городе Туране. Автомобиль ВАЗ 21150 врезался в столб линии электропередач.

34-летний водитель, не имеющий водительских прав, перевозил за плату двух пассажиров: 37-летнюю женщину с 6-летним ребенком. В результате ДТП все трое были доставлены в больницу, где водитель скончался. Мать с ребенком находятся в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.