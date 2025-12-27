Жительница Донецка задержана по подозрению в шпионаже

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании жительницы Донецка, подозреваемой в шпионаже и призывах к терроризму.

Ее задержали за публикации призывов к убийству российских военнослужащих и нанесению огневых поражений по столице России.

Злоумышленница находилась в контакте с представителями ГУР МО Украины и по их заданию фотографировала военную технику ВС России, сообщил Центр общественных связей ФСБ в субботу.

Следственным отделом УФСБ России по ДНР возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ст. 276 УК России (шпионаж).