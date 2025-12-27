Объединенный штаб ОДКБ в 2026 году сосредоточит усилия на развитии военного сотрудничества

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU -- Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сосредоточит основные усилия в 2026 году на реализации мероприятий плана развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы, а также приоритетов председательства России в организации, сообщил пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.

"Говоря о задачах на 2026 год, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сказал: "Считаю необходимым основные усилия Объединенного штаба ОДКБ в 2026 году сосредоточить на реализации мероприятий Плана развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на 2026-2030 годы, Плана совместной подготовки на 2026 год, а также приоритетных направлений деятельности, заявленных Российской Федерацией на период своего председательства в организации, проходящего под объявленным президентом России девизом - "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель - общая ответственность", - сказал Щегрикович.

Он добавил, что 26 декабря в Москве в Международном военном центре состоялось подведение итогов деятельности Объединенного штаба ОДКБ за 2025 год и постановка задач на 2026 год с участием исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова, который с 1 января 2026 года возглавит работу в ОДКБ.

Подводя итоги, Сердюков отметил, что в текущем году особое внимание уделялось повышению оперативности принятия и реализации решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности, дальнейшему развитию компонентов войск (коллективных сил), подготовке их к выполнению задач по предназначению, а также совершенствованию систем управления и всестороннего обеспечения.

В свою очередь Масадыков, выступая перед участниками мероприятия, дал высокую оценку совместной работе в этом году Объединенного штаба и секретариата и отметил, что в настоящее время завершена разработка проекта Плана мероприятий по реализации решений ноябрьской (2025 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, основанного на приоритетах Российской Федерации. "Документ нацелен на активную работу по совершенствованию системы управления коллективными силами ОДКБ, наращиванию потенциала национальных контингентов, развитию совместной подготовки, укреплению миротворческого потенциала и ряду других важных направлений", - уточнил Масадыков.