Татьяна Громова назначена главой "Роскадастра"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Татьяны Громовой руководителем публично-правовой компании "Роскадастр", сообщается в субботу на сайте правительства РФ.

Громова - выпускница Красноярского государственного аграрного университета, кандидат экономических наук. Работала на различных должностях в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Красноярского края и Управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Красноярскому краю, отмечается в сообщении кабмина.

С 2011 по 2018 год занимала должность руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. В 2018 году возглавила аналогичную структуру в Московской области.

В 2020 году стала советником главы Росреестра. В 2022-м была назначена заместителем руководителя. В этой должности Громова координировала работу территориальных органов Росреестра, расположенных в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах, в части осуществления ими взаимодействия с территориальными органами иных федеральных органов исполнительной власти, аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации, органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации, а также с центральным аппаратом Росреестра.