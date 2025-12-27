Кабмин выделит еще 5 млрд руб. на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России выделит из своего резервного фонда дополнительно 5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, сообщается на сайте кабинета министров.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Решение позволит аграриям высвободить оборотные средства на производство дополнительных объемов продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря федеральному финансированию льготная процентная ставка сохранится для ранее выданных инвестиционных и краткосрочных кредитов на производство и переработку сельхозпродукции.

"С учетом выделенных средств общая сумма субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей в 2025 году составила 41,7 млрд рублей", - отметили в правительстве.