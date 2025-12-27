Минпромторг готовит новую трехлетнюю программу льготного лизинга более 70 вертолетов Ми-8

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Новая программа льготного лизинга вертолетов, рассчитанная на 2026-2028 годы, как ожидается, будет окончательно сформирована в январе, она предполагает поставку более 70 новых вертолетов Ми-8, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

В субботу на Казанском вертолетном заводе (входит в "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") состоялась передача в лизинг российским авиакомпаниям четырех вертолетов Ми-8МТВ-1, произведенных в рамках реализации инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Объем новой вертолетной программы с задействованием ФНБ не назывался, но известно, что осенью Минпромторг сформировал заявку на выделение из фонда 259 млрд рублей под льготный лизинг вертолетов, а также финансирования поставок ранее заказанных самолетов. Министерство заявляло, что рассчитывает получить средства уже в этом году, однако до сих пор о таком решении со стороны правительства не сообщалось.

На церемонии передачи вертолетов в Казани Алиханов сообщил, что проект вертолетной программы на ближайшие три года пока находится в стадии проработки и, как ожидается, будет представлен на утверждение в январе 2026 года.

"По поручению нашего председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина нашим министерством готовится и, надеюсь, в следующем месяце мы уже внесем под поручение президента доклад соответствующий (о новой вертолетной программе - ИФ), и на следующую трехлетку, как минимум, у завода точно будет большой заказ - больше, чем на 70 новых машин", - заявил глава Минпромторга. Он отметил, что выпуск новых Ми-8 необходим с учетом устаревания той техники, которая сейчас используется в транспортной отрасли РФ.

Присутствовавший на церемонии передачи вертолетов глава Татарстана Рустам Минниханов уточнил, что речь идет о производстве 72 новых машин.

АО "Казанский вертолетный завод" выпускает модификации вертолетов серии Ми-8/17 и Ми-38/38Т, а также легкий вертолет "Ансат".