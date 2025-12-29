В России с 2026 года будет проводиться Неделя космоса

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в России Недели космоса с 6 по 12 апреля, начиная с 2026 года.

В документе, размещенном на официальном портале правовой информации, указывается, что мероприятия будут проводиться "в целях популяризации достижений отечественной космонавтики и повышения престижа профессий, связанных с космической деятельностью".

Правительству поручено образовать организационный комитет по проведению Недели космоса и утвердить его состав, а также обеспечивать разработку и утверждение ежегодных планов основных мероприятий по проведению Недели космоса. Председателем оргкомитета назначен первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимой в Российской Федерации Недели космоса", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.