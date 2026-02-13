Поиск

Гособвинение запросило для Чичваркина девять лет колонии за фейки об армии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило суд назначить девять лет колонии общего режима бывшему владельцу "Евросети" Евгению Чичваркину (признан в России иноагентом) по делу о фейках о российской армии и о неисполнении обязанностей иностранного агента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Окончательно прошу назначить Чичваркину наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - заявил прокурор на прениях сторон.

Бизнесмену вменяют ч.2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России) и ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

Чичваркин находится в международном розыске и заочно арестован. Его судят заочно.

Как сообщала прокуратура Москвы, в июле 2024 года Чичваркин "разместил в одной из социальных сетей публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции".

Кроме того, с 2022 года бизнесмен был дважды привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. В апреле 2025 года он опубликовал видео и комментарии к нему без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.

Чичваркин - сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть". С декабря 2008 года живет в Великобритании, занимается ресторанным бизнесом. В 2022 году Минюст признал его иностранным агентом. По данным Минюста, Чичваркин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

В минувшем октябре Чичваркин стал фигурантом дела о захвате власти и организации террористического сообщества, которое расследуется ФСБ.

