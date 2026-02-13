Песков подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине намечен на следующую неделю

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Очередной раунд переговоров по Украине запланирован на следующую неделю, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть договоренность, что он, действительно, состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что переговоры могут пройти на следующей неделе в Майами или Абу-Даби.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники написало, что переговорщики из США, России и Украины могут провести встречу в Майами или Абу-Даби уже на следующей неделе.

Как заявил изданию источник, знакомый с ситуацией, американские официальные лица полагают, что на этих переговорах, "скорее всего, будет достигнут какой-то прогресс".

Также, по информации Politico, США дали понять Украине, что они не согласуют сделку по гарантиям безопасности, пока Киев и Москва не достигнут соглашения о завершении конфликта. При этом собеседники издания утверждают, что президент США Дональд Трамп не пытается использовать гарантии безопасности как рычаг давления на Киев.

Предыдущий раунд переговоров по Украине состоялся ранее в феврале. Стороны заявили, что он прошел успешно.



