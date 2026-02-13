Поиск

Владельцев земельных участков могут обязать достраивать объекты или сносить их

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В РФ планируется создать механизм, понуждающий владельца участка завершить начатое строительство или снести недостроенный объект, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в своем телеграм-канале.

Эта и другие темы обсуждались на выездном заседании комитета в ходе Международного форума-выставки "Сибирская строительная неделя" и форума "Стратегии ускорения темпов строительства", проходящих в Новосибирске 10-13 февраля.

"Также говорили о недостроях, портящих облик городов. Здесь мы будем двигаться в сторону создания механизма, понуждающего владельца участка завершить начатое строительство или же снести объект. Такие нормы существуют во многих странах мира и хорошо себя зарекомендовали", - отмечает Аксененко.

Он отметил, что для Новосибирской области, где ежегодно возводится около 1,5 млн кв. м недвижимости, актуальной является и тема самовольного строительства.

"Председатель нашего комитета Сергей Пахомов отметил, что необходимо разработать инструменты остановки строительства таких объектов еще на этапе их возведения, как только контролирующим органам становится понятно, что здание строится с отклонением параметров или не соответствует виду разрешенного использования", - сообщил депутат.

При этом, подчеркнул он, все ранее возведенные самострои нуждаются в проверке на предмет соответствия СНиПам и техническим регламентам, и по всем зданиям, представляющим общественную опасность, нужно добиваться судебного решения о демонтаже.

